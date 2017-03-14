С поезда Санкт-Петербург - Адлер сняли пассажиров Двоим пассажирам пришлось добираться до курорта на другом составе

Автор фото: spok182 - LiveJournal

Сегодня, 14 марта, поезд Санкт-Петербург - Адлер приехал на курорт на час позже установленного времени. Причиной тому послужил конфликт начальника поезда с двумя пассажирами.

Скандал разгорелся в 3:20 утра. В этот момент поезд находился уже в Краснодаре. Конфликтовали начальник пассажирского поезда № 35 Санкт-Петербург — Адлер и двое пассажиров. Из-за чего между мужчинами произошло недопонимание пока неизвестно. Но все участники конфликта были трезвыми. Несмотря на это, пассажирам пришлось покинуть этот поезд и пересесть на другой, сообщают в пресс-службе краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.