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Главным тренером хоккейного клуба «Сочи» стал Сергей Зубов Контракт с наставником рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на год

Автор фото: ГСК «ВИС

Главным тренером хоккейного клуба (ХК) «Сочи» назначен Сергей Зубов. Контракт с наставником рассчитан по системе «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на год.

Сергей Зубов сменил на посту главного тренера ХК «Сочи» Вячеслава Буцаева. Как писал «Сочи Экспресс», Буцаев, который работал с командой три сезона, с 7 марта покинул свою должность. Также вслед за главным тренером ушли тренеры Алексей Гусаров и Юрий Шундров.

Сергей Зубов родился 22 июля 1970 года в Москве. Игровое амплуа – защитник. Является воспитанником ЦСКА, в составе которого и начинал свою профессиональную карьеру.

В активе Зубова более 1 тысячи матчей и 771 очко в НХЛ при показателе полезности «+148». Спортсмен становился чемпионом СССР, победителем молодежного чемпионата мира, олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. В 2011 году Сергей Зубов завершил карьеру игрока. Его последним клубом был СКА.

В Санкт-Петербурге Зубов получил первое тренерское назначение, войдя в штаб Милоша Ржиги в сезоне 2011/12. Два следующих года наставник провел в ЦСКА, после чего снова вернулся в СКА. В «армейском» клубе Сергей сначала работал в штабе Вячеслава Быкова, а затем помогал Андрею Назарову. После увольнения последнего Зубов по ходу сезона 2015/16 был назначен главным тренером питерского клуба, с которым дошел до финала конференции «Запад». Кроме того, специалист был консультантом в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.