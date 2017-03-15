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Сочинские полицейские вновь выявили более 150 литров нелегального алкоголя Выявлена ещё одна точка незаконной продажи алкоголя в Сочи

Автор фото: TJournal

Накануне в полицию г. Сочи поступило сообщение о незаконном факте реализации алкоголя. Выяснилось, что в помещении на ул. Лазарева нелегально продают пиво на розлив.

Полицейские выехали по указанному адресу и обнаружили, что 24-летний местный житель продавал пиво в нестационарном торговом объекте. В итоге товар в количестве более 150 литров был изъят.

На молодого человека составили административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" и отправили все материалы в суд для принятия решения по существу, сообщают в пресс-службе УВД по г. Сочи.