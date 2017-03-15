В Сочи микрорайон Донской приведут в порядок Здесь появится бесплатная парковка и детская площадка

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На днях в микрорайоне Донской с проверкой побывал глава города Сочи Анатолий Пахомов. Проинспектировав жилой массив, мэр тут же дал несколько поручений. Так, к примеру, в ближайшем будущем в районе остановки «Юбилейной» появится бесплатная парковка.

Пару месяцев назад на остановке появился забор. Участок огородили и, по некоторым данным, запланировали построить торговый центр. Как заявил Анатолий Пахомов, магазинов здесь достаточно. А вот транспорт покупателям припарковать негде. Поэтому было принято решение оставить эту землю для общего пользования. Забор отсюда уберут, участок заасфальтируют. Местные предприниматели согласились провести такие работы за свой счет. На это им выделен месяц.

Осмотрел градоначальник и жилой фонд. К лету на Донской в районе дома №100 по просьбе жителей появится современная детская площадка. Работы по ее возведению мэр уже поручил внести в план.

Помимо отсутствия площадок для детей, есть в микрорайоне и другие проблемы. Люди высыпают мусор прямо на зеленую зону между домами, а коммунальщики не могут поделить территорию и решить - кому же убирать. Особенно плохо обстоят с этим дела на улицах Гранатной и Тимирязева.

Анатолий Пахомов поручил домоуправлениям ознакомиться с границами прилегающих к домам участков и привести их в порядок. А вот самим жителям надо убрать так называемые «клетушки» - огороженные сеткой придомовые территории. Также чистота в подъездах - не всегда ответственность управляющей компании. Ряд домов в целях снижения тарифа отказался от этой услуги коммунальщиков, но вот самостоятельно тоже убираться не спешат.

Также необходимо следить за чистотой на прилегающей территории и предпринимателям, торгующим в микрорайоне.

- Сегодня надо всем миром собраться, почистить все после зимы. Это надо сделать обязательно, потому что у нас много событийных мероприятий. Вот скоро Кубок Конфедераций, и от того, каким иностранные гости увидят Сочи, они будут так думать про всю Россию. Поэтому у нас нет других вариантов, - цитирует главу города пресс-служба администрации.