Руководство гимназии №8, в которой произошел скандальный инцидент, отстранило педагога от работы за нарушение этики

В Сочи машины, которые будут мешать мусоровозам, начнут эвакуировать Оставлять свои машины на площадках с мусорными баками станет небезопасно

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Сегодня на планёрном совещании в Сочи обсуждался вопрос санитарной очистки улиц. Выяснилось, что вывозить переполненные мусорные баки, иногда мешают припаркованные рядом автомобили. Спецтехника просто не может подъехать к контейнерным площадкам. От этой проблемы решено было избавиться при помощи эвакуаторов.

- Ночью и днем, когда работает спецтехника, необходимо, чтобы патрульная машина вместе с эвакуаторами проезжала по определенному маршруту. И припаркованный с нарушениями транспорт, который мешает подъехать к контейнерам, убирать. И делать это надо регулярно, пока люди не запомнят, что бросать машины в этих местах нельзя, - заявил глава города Анатолий Пахомов.

В администрации г. Сочи напоминают, что вывоз мусора на курорте осуществляют с 4 до 9 утра и после 16:00.