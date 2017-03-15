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Нижний Новгород и Сочи свяжут прямые авиарейсы С 30 мая в этом направлении начнут курсировать самолеты

Автор фото: https://ptzgovorit.ru

Авиакомпания «Нордавиа» открывает регулярные рейсы в направлении Нижний Новгород - Сочи. Самолеты будут курсировать в течение курортного сезона.

Полеты из Международного аэропорта Стригино будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-500. Первый вылет состоится 30 мая. Далее рейсы будут выполняться два раза в неделю: во вторник в 21:25 и в субботу в 20:20. Последний рейс предположительно состоится 26 сентября.

Авиабилеты в направлении Нижний Новгород – Сочи уже в продаже. Минимальная стоимость в одну сторону составляет 3 900 рублей без учета топливного сбора, говорится на сайте авиакомпании.