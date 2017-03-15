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В бесплатных поездах Кубка Конфедераций создадут места для малобомильных граждан За время проведения соревнований, на ж/д транспорте смогут проехать более 250 болельщиков с ограниченными возможностями

Автор фото: Российский Футбольный Союз

Во время проведения Кубка конфедераций-2017 между городами-организаторами будут курсировать бесплатные дополнительные поезда для футбольных болельщиков. В каждом поезде будут организованы специальные места для маломобильных граждан и сопровождающего.

- Праздник футбола должен быть доступен для всех. Доехать на стадион должен каждый желающий, независимо от его возможностей. Именно поэтому во всех бесплатных поездах, которые будут курсировать между городами-организаторами во время Кубка, мы предусмотрели наличие специальных купе для маломобильных зрителей футбола,- рассказал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Терентий Мещеряков.

Места для людей с ограниченными возможностями будут располагаться в штабных вагонах, которые есть в каждом составе. Коридоры, купе, дверные проемы в вагонах – сделаны с учетом передвижения на инвалидном кресле. За время проведения игр, бесплатные поезда смогут перевезти более 250 маломобильных пассажиров.

В целом для обеспечения бесплатного проезда между городами-организаторами на время проведения соревнований по 6-ти маршрутам будет курсировать более 260 дополнительных бесплатных поездов, которые смогут перевезти более 160 тысяч болельщиков. Поезда будут состоять из комфортабельных купейных вагонов, на некоторых маршрутах следования будут курсировать составы из двухэтажных вагонов, сообщает пресс-служба АНО «Транспортная дирекция-2018».