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Всемирный фестиваль молодежи в Сочи пройдет на 14 площадках Грандиозное мероприятие пройдет на курорте с 14 по 22 октября

Автор фото: http://sadsha.ru

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи пройдет на 14 площадках

Грандиозное мероприятие пройдет на курорте с 14 по 22 октября

Всемирный фестиваль молодежи, который состоится в Сочи в октябре 2017 года, пройдет на 14 площадках. Для Церемоний открытия и закрытия готовится ледовый дворец «Большой». Ежедневные дискуссионные и научно-образовательные программы, мастер-классы будут проводиться в Главном Медиацентре Олимпийского парка.

Спортивные программы - массовая зарядка, дружеские соревнования, сдача норм ГТО, марафоны и велогонки, встречи с прославленными спортсменами России и мира - будут проходить во дворцах спорта «Адлер-Арена», «Айсберг», «Ледяной куб», на территории «Сочи Автодром», на Имеретинской набережной, площадках экстрим-парка и стритболаОлимпийского парка.

Культурные и развлекательные мероприятия планируется проводить на Медальной площади Олимпийского парка, а также в «Зеленом театре» парка «Ривьера», в Зимнем театре, в Фестивальном, площади Южного мола и сочинском цирке.

- Это будет грандиозный проект, который должен открыть миру гостеприимную Россию с ее культурными традициями. О статусе и значении для нашей страны этого фестиваля можно судить по составу организационного комитета. Все рабочие группы возглавляют руководители российских министерств, а также члены правительства, - отметила директор департамента перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации города Сочи Светлана Батяйкина.

В настоящее время перед городом стоят важные задачи в рамках подготовки к фестивалю. Это построение транспортной логистики для участников, волонтеров и представителей СМИ, содействие в размещении всех клиентских групп в гостиницах и отелях. И, конечно, праздничное оформление курорта по бренд-буку фестиваля молодежи и студентов.

Также двумя основными задачами для Сочи на этапе подготовки и проведения этого международного мероприятия станут благоустройство территорий прилегающих к местам проведения и маршрутам движения участников. В октябре будут приостановлены все ремонтно-строительные и земляные работы в Центральном и Адлерском районах и обеспечен круглосуточный режим работы городского штаба аварийных служб.

- Все эти задачи и пути их решения нам хорошо известны. В Сочи проводятся более 200 мероприятий в год, из которых не менее 30% - крупныемеждународные. Из-за большого числа участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов могут возникать вопросы, например, связанные с транспортными изменениями. Но мы будем оперативно их решать и информировать население, - отметил заместитель главы города Сергей Юрченко.

На днях на заседание городского оргкомитета в администрацию города были приглашены собственники всех 14-ти площадок, чтобы оценить степень готовности объектов к международному мероприятию. В дни проведения фестиваля на курорте будет работать оперативный штаб, куда войдут сочинские специалисты всех заинтересованных ведомств и силовых структур, говорится на сайте администрации Сочи.