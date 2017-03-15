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Сегодня сразу несколько посёлков и сёл останутся без света Электричество временно отключат из-за плановых ремонтных работ

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Сегодня, 15 марта, с 08:00 до 17:00 света не будет:

- ул.Православная, ул.Изумрудная, ул.Троицкая (частично)

- район Мамайский перевал, п.Шаумяновка (частично), Батумское шоссе (частично), п.Красная Гора, с.Волковка (частично)

- в поселке Солохаул ул.Кошмана, ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, ул.Кубанская, пансионат «Шахэ», форелевое хозяйство

- ул.Невская (частично), ул.Волгоградская №№29 – 43, ул.Совхозная №31, автостоянка; ул.Пятигорская (частично), ул.Лысая Гора (частично); на ул.Ландышевая с/т «Эврика», с/т «Бриз», с/т «Восход», детский лагерь «Ласточка»

- ул.Батайская, ул.Раевская, снт «Эдельвейс», с/т «Дорожник»

- Сухумское шоссе (частично), ул.Глазунова (частично)

С 9 утра и до 5 вечера временно останутся без электричества в поселке Нор-Луйс ул.Гая, ул.Космическая, ул.Кленовая , ул.Камо, «Корыта», а с часу дня - ул.Дачная № 28, сообщает пресс-служба «Сочинских электрических сетей».