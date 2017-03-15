В Сочи в микрорайоне Макаренко построят парк
В настоящее время разрабатывают эскиз нового парка, планируют территорию. Также решается вопрос расположения входной группы. Закладка парка пройдёт в несколько этапов. Первые деревья планируют посадить в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации г. Сочи.
- Жителям здесь просто необходимо свое место отдыха. В этом микрорайоне нет парков, скверов для прогулок с детьми, а рядом много социальных объектов, - подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.