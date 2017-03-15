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Праздничное шествие, «Бессмертный полк» и фейерверк в Сочи В Сочи представили программу майских праздников

Автор фото: Daily-Sochi.ru

В этом году майские праздники в Сочи традиционно начнутся 1 мая. В этот день утром стартует шествие от Зимнего театра до площади Южного мола. По Курортному проспекту пройдут жители города, активисты, представители общественных организаций, национальных общин, молодежь, студенты и школьники. По окончании шествия на площади Южного мола состоится праздничный концерт с участием лучших коллективов города.

Праздник Победы начнут отмечать в Сочи уже 5 мая. В этот день на сцене Зимнего театра состоится торжественное собрание. В субботу, 6 мая, в кинотеатрах курорта пройдут бесплатные показы военных фильмов.

В воскресенье и понедельник, 7 и 8 мая, в парках культуры и отдыха города будут выступать фронтовые агитбригады, прозвучат песни военных лет в исполнении вокалистов и духового оркестра, подготовлена танцевальная программа.

В понедельник, 8 мая, у мемориала «Подвиг во имя жизни» около парка «Ривьера» состоится памятный митинг, посвященный городу-госпиталю, спасшего тысячи жизней в страшные годы войны.

Вечером 8 мая на Северном молу планируется шествие «Свеча памяти». Молодежь пронесет горящие свечи по улице Несебрской к Южному молу. Здесь участники акции почтут память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Во вторник, 9 мая, в 09:00 на Мемориале в Завокзальном районе пройдет Митинг с возложением цветов и венков к Вечному огню. Традиционно в этом памятном мероприятии принимают участие тысячи людей. Затем сочинцы и гости города приглашаются на площадь Южного мола, где в 10:00 начнется трансляция парада Победы на Красной площади. Здесь же в течение всего дня гостей будут угощать солдатской кашей, на сцене выступят творческие коллективы, подготовленные многочисленные патриотические акции.

От Театральной площади у Зимнего театра в этот день в 10:00 стартует колонна участников «Бессмертного полка». Они пройдут по Курортному проспекту к мемориалу «Подвиг во имя жизни». В руках жители и гости курорта будут нести фотографии членов своих семей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Принять участие в шествии может каждый. В прошлом году фотографии своих близких фронтовиков пронесли в Сочи 14 тысяч человек.

В 22:00 небо над Сочи озарит праздничный фейерверк. Также 9 мая музеи курорта будут открыты для свободного посещения.

Готовятся в городе и другие акции. Так, школьники Сочи запустили флешмоб в соцсетях. Они посвящают полезные дела празднику Победы и передают эстафетную палочку своим «коллегам». Также они написали письма своим сверстникам в другие города с рассказом о сочинских ветеранах и о жизни города в период Великой Отечественной войны. Первые ответы уже получены.

Весь город в эти дни будет празднично оформлен – на улицах разместят флаги и перетяжки, баннеры с лицами сочинских ветеранов. Специальные тематические наклейки украсят и общественный транспорт. На центральных улицах появятся световые фигуры.

Подробная афиша всех мероприятий будет представлена позже, говорится на сайте администрации Сочи.