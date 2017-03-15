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В Сочи в ДТП по вине пьяного водителя пострадал ребенок От тяжелых травм 7-летнего пассажира уберегло «детское кресло»

Автор фото: http://www.tvtomsk.ru

Во вторник, 14 марта, около 19:20 на улице Триумфальной в Адлерском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, водитель Toyota Corona не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Land Rover.

В результате происшествия был травмирован 7-летний ребенок, ехавший во внедорожнике в «детском кресле». Специальное удерживающее устройство спасло несовершеннолетнего пассажира от более тяжелых последствий. Ребенок был госпитализирован в больницу с места происшествия.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, у водителя Toyota были явные признаки опьянения. Однако пройти медицинское освидетельствование он отказался, за что нарушителю грозит лишение прав. Был составлен административный протокол. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.