В Сочи в ДТП по вине пьяного водителя пострадал ребенок
Во вторник, 14 марта, около 19:20 на улице Триумфальной в Адлерском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, водитель Toyota Corona не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Land Rover.
В результате происшествия был травмирован 7-летний ребенок, ехавший во внедорожнике в «детском кресле». Специальное удерживающее устройство спасло несовершеннолетнего пассажира от более тяжелых последствий. Ребенок был госпитализирован в больницу с места происшествия.
По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, у водителя Toyota были явные признаки опьянения. Однако пройти медицинское освидетельствование он отказался, за что нарушителю грозит лишение прав. Был составлен административный протокол. В настоящее время ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.