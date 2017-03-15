Руководство гимназии №8, в которой произошел скандальный инцидент, отстранило педагога от работы за нарушение этики

В Сочи сгорел ещё один двухэтажный дом Во время пожара никто не пострадал

Сегодня, 15 марта, в 7 утра на улице Перелётная в Адлерском районе загорелся двухэтажный дом. На место происшествия сразу же выехала спецтехника и пожарные. Возгорание удалось ликвидировать спустя несколько часов, но дом к этому моменту уже выгорел полностью.

Это не первый случай в этом районе. В этот раз обошлось без жертв, так как в доме уже никто не проживал. Бывших жильцов давно расселили. Обстоятельства произошедшего выясняются, но основной причиной пожара на данный момент является поджог.

«Здание было нежилое, при пожаре никто не пострадал. Причины возгорания установят в течение десяти дней», цитирует пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю "Кубань 24".