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В апреле в Сочи пройдет Второй южный форум коммерческой недвижимости Forum SCP По оценкам специалистов, он соберет в городе около 400 представителей рынка недвижимости

Автор фото: Вслух.ру

Второй южный форум коммерческой недвижимости Forum SCP (South Commercial Property) пройдет в Сочи 20 апреля. По оценкам специалистов, он соберет в городе около 400 представителей рынка недвижимости.

Основные цели данного мероприятия – вовлечь профессионалов и организаций в диалог о развитии всех аспектов, связанных с коммерческой недвижимостью, а также помочь предпринимателям и инвесторам реализовать огромный потенциал Юга России в применении лучших инновационных разработок, создании новых проектов и улучшении работы действующих.

В рамках II Forum SCP пройдут доклады, круглые столы, семинары, мастер-классы профессионалов и экспертов рынка коммерческой недвижимости. Будут обсуждаться следующие темы: аспекты управления ТРЦ в кризисный период, использования аутсорсинга как инструмента минимизаций управленческой структуры, лучшие программные продукты для управления коммерческой недвижимостью, юридические аспекты управления коммерческой недвижимостью, финансовые аспекты управления коммерческой недвижимостью и другие.

Также во время форума состоится очередной конкурс на лучший бизнес в сфере коммерческой недвижимости «SCP-Profi». Эксперты определят лучший объект коммерческой недвижимости по управлению в трех номинациях: популярный отель, лучший торговый центр, лучший бизнес-центр Юга России.