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Сочинца задержали в Краснодаре за хищение аккумуляторов из машин Теперь нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы

Автор фото: Nur.kz

Сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции по подозрению в совершении серии краж аккумуляторных батарей задержан уроженец города Сочи. За последние несколько месяцев в дежурной части отдела полиции поселка Калинино города Краснодара было зарегистрировано более 15 сообщений о кражах аккумуляторных батарей из легкового отечественного транспорта и грузовых автомобилей марки «КамАЗ», «ГАЗель» и «Hyundai». Суммы ущерба, причиненного местным жителям, составили от 2,5 до 15 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен автомобиль, на котором возможно передвигается злоумышленник. Подозреваемый был задержан с поличным, при попытке совершить кражу аккумуляторной батареи из автомобиля. Нарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что ранее судимый 25-летний уроженец города Сочи уже находится под следствием за совершение кражи в Прикубанском округе города Краснодара. Ранее, в январе текущего года он был задержан за хищение аккумулятора, видеорегистратора и автомагнитолы из транспортных средств. В отношении подозреваемого дознавателем было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В беседе с правоохранителями задержанный сознался в содеянном. В ходе следствия установлена его причастность к совершению 17-ти фактов краж аккумуляторов, которые он впоследствии сбывал в пунктах приема металла, а вырученные деньги тратил на свои нужды. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей «Кража». Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.