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В мае инвалиды и участники ВОВ смогут бесплатно ездить в поездах Акция компании «РЖД» будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок

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В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» предоставляет инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (ВОВ) бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов. С каждым инвалидом и участником ВОВ бесплатно может проследовать один сопровождающий. Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок.

Оформить безденежный билет можно с сегодняшнего дня, 15 марта, в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу: удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление - резервирование, переоформление, восстановление, возврат - проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей, говорится в пресс-релизе «РЖД».