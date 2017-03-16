Солнечная погода вернётся в Сочи только в следующий понедельник

Многоэтажный дом на улице Пятигорской могут признать объектом незаконного строительства

Сегодня в Сочи без света останутся жители нескольких районов В связи с плановыми ремонтными работами электричества не будет в течении нескольких часов

Автор фото: www.tulapressa.ru

Сегодня, 16 марта, с 08:00 до 17:00 света не будет:

- ул.Ландышевая с/т «Эврика», с/т «Бриз», с/т «Восход», детский лагерь «Ласточка»

- Сухумское шоссе (частично)

- ул.Целинная №№1-6, ул.Плеханова, ул.Фадеева, ул.Виноградная №№195-224, 224/1-224/11, 226а, 226/4; переулок Высокогорный №№ 3-14; Верхне-Сочинское лесничество: квартал 77, с/т «Росинка», ООО «Ангара-1», АЗС №124 (ул.Виноградная 220а)

С 09:00 до 17:00 будут обесточены:

- ул.Цимлянская , КНС ул.Цимлянская-1(частная)

- в селе Бестужевка ул.Пензенская, ул.Пастушечья, с/т «Вега»

А в промежутке с 14:00 до 17:00 электричество отключат в поселке Лоо ул.Таллинская, ул.Ахинтам, ул.Кичмайская, ул.Убыхская, ул.Заречная, ул.Ачмизова, район 33 Водопада, школа №90 в пос.Большой Кичмай