В Сочи будут судить мужчину, лишившего свободы собственную дочь Будет решаться вопрос о его принудительном лечении

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35-летнего сочинца будут судить за то, что он, находясь под действием наркотиков, насильно удерживал свою дочь взаперти и вымогал оружие с патронами.

По информации следствия, 15 июня 2016 года мужчина вместе со своей женой и дочерью находился в доме на улице Староклубной. В какой-то момент супруги начали ссориться и мужчина, угрожая физической расправой и ножом, запер свою дочь. Неладное заметили родственники этой семьи. Они и вызвали полицию. Но в ответ на просьбу сотрудников отпустить девочку, мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, стал требовать пистолет с 5 патронами. Для того, чтобы он всё-таки отпустил подростка, полицейские согласились на его условия, но передали не пригодный для производства выстрелов пистолет. Спустя 8 часов девочка была освобождена, а мужчина задержан.

Сотрудники полиции провели обыск в его доме и нашли наркотики в крупном размере. Однако психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый страдает психическим расстройством, потому и не может отдавать отчёт своим действиям.

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.