48-летний сочинец разместил объявление, содержащее экстремистские материалы
Прокуратура Сочи в очередной раз нашла в интернете объявление экстремистского характера. Мужчину, разместившего его, уже привлекли к административной ответственности.
Внимание сотрудников прокуратуры привлекло одно объявление о продаже денежных банкнот – «Оккупационных рейх-карбованцев», которые были отпечатаны в марте 1942 года на территории оккупированной Украины. Помимо текста к объявлению были приложены и фотографии с изображением орла 3 рейха и свастики.
В связи с этим мужчине выписали штраф. Само объявление уже удалено им лично, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.