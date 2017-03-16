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48-летний сочинец разместил объявление, содержащее экстремистские материалы В отношении него возбудили дело об административном правонарушении

Автор фото: http://www.vest-news.ru

Прокуратура Сочи в очередной раз нашла в интернете объявление экстремистского характера. Мужчину, разместившего его, уже привлекли к административной ответственности.

Внимание сотрудников прокуратуры привлекло одно объявление о продаже денежных банкнот – «Оккупационных рейх-карбованцев», которые были отпечатаны в марте 1942 года на территории оккупированной Украины. Помимо текста к объявлению были приложены и фотографии с изображением орла 3 рейха и свастики.

В связи с этим мужчине выписали штраф. Само объявление уже удалено им лично, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.