48-летний сочинец разместил объявление, содержащее экстремистские материалы

В отношении него возбудили дело об административном правонарушении
48-летний сочинец разместил объявление, содержащее экстремистские материалы
Автор фото: http://www.vest-news.ru

Прокуратура Сочи в очередной раз нашла в интернете объявление экстремистского характера. Мужчину, разместившего его, уже привлекли к административной ответственности. 

Внимание сотрудников прокуратуры привлекло одно объявление о продаже денежных банкнот – «Оккупационных рейх-карбованцев», которые были отпечатаны в марте 1942 года на территории оккупированной Украины. Помимо текста к объявлению были приложены и фотографии с изображением орла 3 рейха и свастики. 

В связи с этим мужчине выписали штраф. Само объявление уже удалено им лично, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. 

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