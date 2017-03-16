В Сочи участники ДТП устроили массовую потасовку с применением арматуры Кулачные бои, разбитая фара и заявления в полицию

Автор фото: http://vd-tv.ru

В Сочи водители и пассажиры столкнувшихся транспортных средств затеяли массовую драку, пытаясь выяснить, кто является виновником аварии. ДТП, в котором столкнулись Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser, произошло на улице Клубничной. В результате столкновения никто не пострадал, однако участники аварии не смогли установить виновника и начали потасовку.

Видеокадры драки уже попали в Интернет. На них видно, как кулачные бои ни к чему не привели. После чего один из участников «дорожных баталий» пустил в ход тяжелую артиллерию: арматурой разбил фару машины противника. В ответ на это второй водитель протаранил автомобиль обидчика, едва не задев остальных участников конфликта.

После потасовки один из дерущихся обратился за медицинской помощью к врача. Еще двое написали заявления в полицию. Ими оказались жители Сочи Сергей Ш. и Алексей Ф., сообщает Life.ru.