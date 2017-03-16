В Сочи открыли офис Оргкомитета FIFA «Россия-2018» Пока здесь трудится около 20 сотрудников, к началу Кубка конфедераций численность отделения возрастет до 70 человек

Автор фото: Комсомольская правда

В Сочи открылся офис Оргкомитета FIFA «Россия-2018». Он расположился в самом центре курорта на ул. Курортный Проспект, 59. Новое помещение и все необходимое оборудование предоставила администрация города. Пока здесь трудится около 20 сотрудников, а к началу Кубка конфедераций численность отделения возрастет до 70 человек.

Первый заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков посетил сегодня офис и отметил, что такие современные условия работы позволят коллегам эффективнее готовиться на местах к предстоящим Кубку конфедераций и Чемпионату мира по футболу в России.

- Офис оргкомитета открыт согласно нашим обязательствам как города-организатора футбольного турнира 2018 года. Созданы хорошие условия для работы сотрудников, офис новый и находится в самом центре города. Сегодня одна из первоочередных общих задач – это успешное проведение тестового футбольного матча на стадионе «Фишт» 28 марта. Его организует Российский футбольный союз, но по сути задействована огромная команда. Это представители различных министерств и ведомств Краснодарского края, наши коллеги из правоохранительной системы. Оргкомитет и администрация Сочи тоже выполняет важнейшие функции и мы надеемся, что этот тест пройдет на высочайшем уровне, - рассказал Анатолий Рыков.

Администрация города и Оргкомитет «Россия 2018» активно взаимодействуют по 50 направлениям. Происходят ежедневные выезды по маршрутам следования команд и зрителей. На наличие необходимых сервисов проверяется каждый объект, так или иначе задействованный в проведении предстоящих футбольных турниров. Особое внимание уделяется вопросам безопасности.

- Огромная работа проводится в преддверии тестового матча. На стадионе «Фишт» работают подрядчики, которые украшают спортивный объект, для зрителей организовывают зоны питания и другие сервисы, без которых не может состояться не одно крупное международное спортивное мероприятие, - отметил руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Сочи Оргкомитета FIFA «Россия-2018» Андрей Марков.

Важная задача на сегодня – выстроить правильную транспортную логистику тестового матча и донести ее до болельщиков. С этой целью в администрации города Сочи подготовлена памятка, которая поможет обладателю билета на игру «Россия - Бельгия» вовремя приехать на матч и сделать пребывание в Олимпийском парке максимально насыщенным и приятным. Главное – пользоваться общественным транспортом и выезжать на матч за 3-4 часа.