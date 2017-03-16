Курорт «Имеретинский» подготовил праздничную программу ко Дню Святого Патрика Веселый ирландский праздник, который так пришелся по душе жителям России, отметят на курорте «Имеретинский»

Автор фото: Библио-Глобус

Всю неделю – специальные предложения в ресторанах и кафе на территории курорта.

Так, например, шеф-повар английского паба «Принца Уэльский» разработал для гостей оригинальное весеннее меню из 7 легких, свежих, ароматных блюд, приготовленных из рыбы, мяса и овощей с добавлением пикантных заправок на основе виски и классического английского пива. Особо интересной новинкой станет шотландский салат из копченой семги и рукколы с соусом на основе виски, а потенциальным хитом - новая коллекция коктейлей с устрицами. Особые блюда в пабе «Принц Уэльский» можно отведать до конца апреля.

А в пятницу, 17 марта, на курорте состоится тематическая вечеринка в ресторане Lounge&Grill. В программе праздника – особое меню, зеленое пиво по секретному рецепту от шеф-повара, танцевальный сет от специально приглашенного DJ Alex Aronya, акции и скидки. Ресторан будет особенно рад гостям, которые придут на вечеринку в одежде или с аксессуарами, выдержанными в зеленых тонах.

О курортном районе «Имеретинский»

«Имеретинский» (http://imeretinka.ru) - первый в России всесезонный курорт для отдыха и проживания. Построен структурами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент». Инвестиции в проект составили более 24 млрд рублей. Расположен в Имеретинской долине, в экологически чистом месте, в 10 мин. езды от Международного аэропорта Сочи. На 73 га прибрежной территории построены гостиницы и 57 домов различной этажности на 2700 апартаментов. Во время Олимпиады в Сочи часть района использовалась в качестве основной Олимпийской деревни. За соответствие самым высоким требованиям в области экологичности и энергоэффективности район был признан победителем международного конкурса Green Awards. В 2016 году район стал победителем ежегодной национальной премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинациях «Лучший проект рекреационного сектора» и «Лучший девелоперский проект» по версии FIABCI-Россия. За 9 месяцев 2016 года в «Имеретинском» отдохнули более 90 000 человек, а загрузка номерного фонда в летний сезон достигла 100%, побив рекорд по загрузке в период Олимипиады-2014.

О группе «Базовый Элемент»

«Базовый Элемент» (www.basel.ru) – одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп в России. Группу формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро», «Главстрой Девелопмент» и другие.