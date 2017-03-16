Курорт «Имеретинский» подготовил праздничную программу ко Дню Святого Патрика

Веселый ирландский праздник, который так пришелся по душе жителям России, отметят на курорте «Имеретинский»
Курорт «Имеретинский» подготовил праздничную программу ко Дню Святого Патрика
Автор фото: Библио-Глобус

Всю неделю – специальные предложения в ресторанах и кафе на территории курорта.

Так, например, шеф-повар английского паба «Принца Уэльский» разработал для гостей оригинальное весеннее меню из 7 легких, свежих, ароматных блюд, приготовленных  из рыбы, мяса и овощей с добавлением пикантных заправок на основе виски и классического английского пива. Особо интересной новинкой станет шотландский салат из копченой семги и рукколы с соусом на основе виски, а потенциальным хитом - новая коллекция коктейлей с устрицами. Особые блюда в пабе «Принц Уэльский» можно отведать до конца апреля.

А в пятницу, 17 марта, на курорте состоится тематическая вечеринка в ресторане Lounge&Grill. В программе праздника – особое меню, зеленое пиво по секретному рецепту от шеф-повара, танцевальный сет от специально приглашенного DJ Alex Aronya, акции и скидки. Ресторан будет особенно рад гостям, которые придут на вечеринку в одежде или с аксессуарами, выдержанными в зеленых тонах.

О курортном районе «Имеретинский»

 «Имеретинский» (http://imeretinka.ru)  - первый в России всесезонный курорт для отдыха и проживания. Построен структурами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент». Инвестиции в проект составили более 24 млрд рублей. Расположен в Имеретинской долине, в экологически чистом месте, в 10 мин. езды от Международного аэропорта Сочи. На 73 га прибрежной территории построены гостиницы и 57 домов различной этажности на 2700 апартаментов. Во время Олимпиады в Сочи часть района использовалась в качестве основной Олимпийской деревни. За соответствие самым высоким требованиям в области экологичности и энергоэффективности район был признан победителем международного конкурса Green Awards. В 2016 году район стал победителем ежегодной национальной премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинациях «Лучший проект рекреационного сектора» и «Лучший девелоперский проект» по версии FIABCI-Россия. За 9 месяцев 2016 года в «Имеретинском» отдохнули более 90 000 человек, а загрузка номерного фонда в летний сезон достигла 100%, побив рекорд по загрузке в период Олимипиады-2014.

 О группе «Базовый Элемент»

«Базовый Элемент» (www.basel.ru) – одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп в России. Группу формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 200 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро», «Главстрой Девелопмент» и другие.

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