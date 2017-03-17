Еще одна незаконная постройка будет снесена в Сочи Пятиэтажная самоволка расположена на улице Медовой

Автор фото: Администрация города Сочи

Центральным районным судом рассматривается иск администрации города Сочи о сносе самовольной постройки, возводимой на земельном участке площадью 876 кв. м., расположенной по адресу: Адлерский р-н, ул. Медовая, уч. 2. Земельный участок предоставлен во временное владение и пользование Магащуку Василию Александровичу.

Муниципалитетом курорта было выдано разрешение на строительство на данном земельном участке индивидуального жилого дома. В настоящее время на этом месте выполнено строительство 5-этажного объекта, с явными признаками многоквартирного жилого дома. Нарушены всевозможные правила землепользования и застройки, действующие на территории города Сочи: превышена площадь и высотность застройки, отступов от границ земельного участка, максимальный коэффициент застройки, также изменено целевое назначение.

Вышеуказанная территория не предусмотрена для плотной высотной застройки, и близлежащая инфраструктура не соответствует для многоквартирного жилого дома. В таких домах проблемы с коммуникациями будут вынуждены решать собственники помещений за свой счет, городские ресурсоснабжающие организации не обязаны подключать такие объекты к городским инженерным сетям. Очевидна необеспеченность парковочными местами и наличие других проблем, с которыми могут столкнуться потенциальные покупатели помещений. При этом, по словам местных жителей, риэлтерские компании осуществляют активную деятельность по продаже помещений в данном доме.

Администрация Сочи обращается к жителям и гостям города принять к сведению вышеизложенную информацию и быть внимательными при покупке жилых и нежилых помещений на курорте. Также городские власти намерены добиваться сноса объекта незаконного строительства в судебном порядке. Как сообщает Управление муниципального земельного контроля, принимаются все исчерпывающие меры по предотвращению строительных и иных работ на данном объекте.