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В Лоо во время пожара двое погибли,маленький ребёнок находится в больнице ВИДЕО Причины пожара выясняются

Как мы сообщали вчера, на улице Декабристов в посёлке Лоо загорелся трёхэтажный жилой дом. Во время пожара в нём находились люди, в том числе и дети. Двое людей погибли, ребёнок с травмами доставлен в больницу.

На месте пожара сейчас работают следователи и криминалисты. По предварительной версии, возгорание произошло в помещении магазина игрушек, который находился на этой же территории. После чего пламя перешло на деревянную мансарду дома.

По данному происшествию ведётся проверка, устанавливаются причины возгорания. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.