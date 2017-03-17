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Более 500 многоквартирных домов отремонтируют по программе капремонта Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко проверил в Сочи дома, в которых прошел капремонт

Автор фото: администрация Краснодарского края

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко проверил в Сочи дома, в которых прошел капремонт, а также встретился с собственниками помещений в многоквартирных домах, в которых уже завершился капитальный ремонт.

Заместитель главы края осмотрел дома по улицам Ленина, Искры, Ялтинской и пообщался с жильцами, чтобы узнать их мнение о проведенном ремонте. В целом жильцы оценивают проделанную работу положительно. Так, в доме по ул. Искры, 19 заменили лифтовое оборудование, а в многоэтажках на Ялтинской и Ленина привели в порядок системы электроснабжения.

В ходе общения с сочинцами вице-губернатор сообщил, что представители краевой власти регулярно выезжают в города и районы Кубани с проверкой качества проводимого капремонта, встречаются со старшими по дому, жильцами.

– На 2017 год у нас запланировано порядка одного миллиарда рублей на ремонт – а это более 500 многоквартирных домов, – сообщил вице-губернатор. – Это достаточно большие объемы работ: это и кровли, и электрика, это системы водоснабжения и водоотведения, и совершенно новые лифты с энергосберегающими технологиями и высокими сроками эксплуатации.

Андрей Алексеенко также отметил, что доверие жителей к программе капремонта растет.

– Для того и был создан региональный оператор, чтобы аккумулировать денежные средства, которые люди платят за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Были внесены изменения в региональное законодательство, которые позволили увеличить срок заимствования этих средств, – цитирует замглавы региона пресс-служба администрации Краснодарского края.