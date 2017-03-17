Впервые в Сочи пройдут мировые соревнования по плаванию на открытой воде Пловцы из разных стран будут состязаться в акватории Нижнеимеретинского курорта

Автор фото: Сибдепо

В мае в Сочи впервые пройдут мировые соревнования по плаванию на открытой воде. Состязания в заплывах на дистанциях различной протяженности состоятся в акватории Нижнеимеретинского курорта 27 и 28 мая.

Основными этапами соревнований «Oceanman» станут заплывы 10 км и 5,8 км. Также организаторы предлагают на выбор несколько дистанций: 200 метров для детей, для команд 3х500 метров, самые популярные – 1 км, 1,9 км и 3,8 км.

Все финалисты получат памятные медали, а 10 мужчин и женщин в каждой из категорий на длинных дистанциях, показавших лучшие результаты, отправятся на Чемпионат мира, который пройдет в испанском Бенидорме.

«Oceanman» впервые появился в Испании в 2015 году. Заплывы проводились в разных странах мира, на самых живописных курортах. В этом году состязания впервые проводятся в России. На 2017 году запланировано шесть состязаний, включая Чемпионат мира. Старты пройдут 18–19 марта в Путраджая в Малайзии, 7 мая на острове Табарка в Испании, 27–28 мая в Сочи, 24 июня на озере Орта в Италии, в мексиканском Козумеле и завершатся в Бенидорме, сообщает пресс-служба администрации курорта.