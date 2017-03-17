Двое приезжих попались во время закладки наркотиков в Сочи Теперь молодые люди могут провести за решёткой ближайшие 20 лет

Автор фото: https://politics.d3.ru

Накануне в одном из сочинских дворов было замечено двое молодых людей, которые вели себя подозрительно. Некоторое время они копошились рядом с кустами, а потом пытались что-то спрятать под бордюрами. Участники общественного патруля решили заявить об этом в полицию.

Пока сотрудники добирались до указанного места, люди отвлекали молодых парней разговорами. Однако, когда последние заметили подъезжающий патрульный автомобиль, они попытались сбежать, но были задержаны.

Задержанными оказались 25-летние парни из Калининграда. При себе у них имелось несколько полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета. По смывам с пальцев рук стало понятно, что они имели непосредственный контакт с наркотиками. Молодые люди не стали отрицать свою вину. Также они рассказали, что приехали на курорт пару месяцев назад для того, чтобы заработать деньги, распространяя наркотики. В их съёмной квартире удалось обнаружить весы, полимерные пакетики и около 500 граммов порошка. Экспертиза показала, что этот порошок является наркотиком N – метилоэфидроном.

Сейчас молодые люди находятся под стражей. В отношении них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере», сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи. Возможно, что на свободу они выйдут уже только через 20 лет.