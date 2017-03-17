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Трибуна Т2 «Сочи Автодрома» получила имя Виталия Петрова Это уже вторая трибуна на сочинской носят имена гонщиков «королевских гонок»

Автор фото: Autosport.com.ru

Трибуна Т2 «Сочи Автодрома» теперь будет носить имя первого в истории России пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Трибуна находится на одном из самых крутых поворотов гоночного трека. Именно отсюда болельщики могут увидеть экстремальные торможения болидов со скорости около 339 км/ч перед сложнейшим отрезком трассы, едва превышающим отметку в сотню метров.

Трибуна Виталия Петрова оборудована двумя большими видеоэкранами и системой звукового оповещения. Еще одним преимуществом трибуны является то, что она расположена около Центральной площади Олимпийского парка, и чтобы оказаться в центре F1 Village, достаточно лишь спуститься по лестнице.

Сам гонщик, который посетил сочинскую трассу 17 марта, выразил благодарность организаторам гонки за оказанную честь и уважение.

- Это действительно большое событие в моей жизни! Уверен, что трибуна, названная в мою честь, будет всегда заполнена до отказа, ведь она находится в одном из самых удачных мест трассы. Еще раз спасибо всем моим болельщикам, а также поклонникам «Формулы-1», - цитирует Виталия Петрова пресс-служба «Сочи Автодрома».

Теперь на сочинской трассе две трибуны носят имена гонщиков «королевских гонок». В 2014 году трибуна Т3 была названа в честь действующего российского пилота «Формулы-1» Даниила Квята.