Испытано на себе: вся правда об отдыхе на Красной Поляне Как дёшево отдохнуть на Красной Поляне и получить максимум удовольствия. История из первых уст























В последнее время горные курорты Сочи набирают всё большую популярность. Поток туристов растёт из года в год, а вместе с ним растёт и интерес к отелям и гостиницам.

Перед каждым, кто хочет отдохнуть на Красной Поляне, непременно встаёт вопрос. Вопрос выбора: какая из гостиниц находится ближе к подъёмникам, в какой из гостиниц лучший вид и номера, в какой из гостиниц лучшее СПА и питание и, в конце концов, где же проще и дешевле заказать эту самую гостиницу?! Редакция Экспресс Ва-банкъ Сочи решила выяснить это у тех, кто не понаслышке знает, как непросто выбрать среди множества вариантов.

Не так давно в туристическое агентство Сочи Экспресс-тур обратился клиент с просьбой подобрать тур, соответствующий всем его требованиям. Клиент оказался человеком осведомлённым в этом вопросе, потому как сам является директором гостиницы и развлекательного центра «Новые горки» в Подмосковье. В связи с этим угодить ему было задачей интересной, но ещё интереснее было услышать его комментарии уже по прошествии отдыха. К тому же Илья Сергеевич оказался человеком общительным и без труда ответил на волнующие многих отдыхающих вопросы:

- Илья Сергеевич, скажите, пожалуйста, каков, на Ваш взгляд, уровень предоставления сервиса и атмосфера в гостиницах Красной Поляны в целом?

В Долине 960 очень высокий уровень обслуживания. Сотрудники хорошо обучены. Дают ответы на все вопросы. Чистота в номере - на 10-ку. Матрас и подушки качественные, спать очень удобно. В Панораме, например, явно недостаточно сотрудников на рецепции. Гостиница огромная, а на стойке только 2 человека. Девочки стараются, но физически не могут работать быстрее. Однако номер и чистота в нём на высоте. Завтрак супер, даже чуть вкуснее, чем в Долине960. Раздражает перебор со средствами безопасности: рамки и досмотр при каждом входе/выходе в отель. В Панораме не приветливая охрана, как будто мы не гости, а потенциальные террористы. У них нет вообще слов в лексиконе таких как извините, простите, спасибо, пожалуйста. Но внутри, повторюсь, всё на высоте.

- Была ли возможность организовать свой досуг? Часто ли посещали массовые мероприятия? Были ли какие-нибудь вечерние программы?

Мероприятий, в том числе концертов, очень много. За границей я такого количества не видел нигде. В этом отношении выигрывает Роза, но я не ходил из-за раннего начала. Пока покатаешься, помоешься, отдохнешь уже и опоздал... Да и сил нет))))

- А что скажете про горный кластер? И Можно ли сравнить отдых на Красной Поляне с отдыхом на заграничных курортах?

В этом году я был на Поляне 5 недель. Жил трижды наверху на Розе и дважды Горки +960. Проживание в верхнем городе удобно из-за расположения отелей. Не уступает Мерибелю и Валь-Торансу, где сразу идёшь на подъемник и спускаешься на лыжах прямо к отелю. Уступают ли наши горы/склоны заграничным? Уступает зона катания еще крупным, таким как Три долины во Франции и Селла Ронда в Италии, а большинство небольших и средних таких как Les Deux Alpes, Tignes, Val d'Isère по количеству трасс такого же уровня.

- Справляются ли с потоком желающих подняться по канатным дорогам и сколько стоит в сезон это удовольствие?

Очередей в этом году практически не было, т.к. я жил всегда наверху. Внизу на Розе, говорят, в каникулы была. Очередь периодически случается на Розе, на Южном склоне, потому что он новый и, как только его открывают, все гости сразу спускаются в ту сторону, а все трассы их приводят к одному кресельному подъемнику. Скидки на ски-пассы есть везде, но размер разный. На Розе, если покупать в отеле - 5%, на Горной карусели - 20%... плюс на Карусели он и по прайсу существенно дешевле. На Горной карусели проводят черный понедельник, продают ски-пасс по 1500 руб. Проживая в любом отеле Горки Город подъемник до уровня 960 – абсолютно бесплатно!

- Посещали ли Вы spa-центр в отелях?

Был в Спа в Долине 960 . Все достойно. Персонал вышколенный. Бассейн +сауна+хамам. Спускаешься в халате из номера, там дают полотенце... Да, очень приятный момент: стоимость посещения входила в стоимость проживания)) также можно было воспользоваться любым SPA в 5-звездочных отелях сети Солис. Кстати, проживая в любом из отелей курорта Горки Город, есть возможность посещения со скидкой SPA в любом другом отеле.

- Успели ли Вы посетить другие достопримечательности большого Сочи? Посещали ли Вы Олимпийский парк или набережную в Сочи?

Посещал летом. Классно, что везде велики напрокат. Объехал всё. Классно сделали пляжи. Кругом зонты, лежаки. Если сравнивать со всем побережьем большого Сочи, то в Имеретинке самые цивильные. С трансфером нет проблем. Рекомендую всем Uber и Gett, дешевле чем «с руки». Удивил трансфер с Панорамы до аэропорта, заказанный в гостинице за 1500 руб., ( через Uber так же если водитель не добавит в цену опцию подъем в горный кластер) Еще, постоянно курсируют шаттлы по маршруту 150руб./чел.

- Удобно ли было бронировать тур из другого города?

Бронировать удобно. Елена всё сделала быстро. За свои средства я не переживал, так как мне вас порекомендовали сочинские друзья дагестанцы)). Я бронировал ночью, на утро уже были документы. Подтверждение от отеля ночью -супер быстро!

- Есть ли желание вернуться и рекомендовать отдых в Сочи своим друзьям и близким?

Да, я уже всем рекомендую CОЧИ ЭКСПРЕСС ТУР.

А вообще от себя ещё могу добавить, что маловато пока качественных ресторанов, но эта отрасль в Поляне быстро развивается))) Тут заграница выигрывает...

Удобно жить наверху, потому что всегда по карте можно спуститься вниз и погулять, а живя внизу - погулять вверх, в горный кластер, без денег не поднимешься.

В горной Карусели есть большой плюс для проживающих наверху. Бесплатный автобус начинает курсировать ночью, когда перестаёт ходить подъёмник.