В день футбольного матча Россия-Бельгия автобусы в Сочи будут ходить до часа ноч Также перевозить зрителей будут 14 составов «Ласточек» с интервалом движения 15-20 минут

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В день футбольного матча «Россия-Бельгия» общественный транспорт Сочи будет ходить до часа ночи. Это касается автобусов №№57, 57к, 100, 125с и 124с, которые ходят по маршруту Сочи-Адлера и Сочи-Олимпийский парк. Интервал движения между автобусами в этот день составит не более 6 минут. Также перевозить зрителей будут 14 составов «Ласточек» с интервалом движения 15-20 минут.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков, жителей и гостей курорта просят по возможности отказаться от использования личного автотранспорта 28 марта после 16:00. Это необходимо, чтобы не перегружать основные магистрали города и подъезды к Олимпийскому парку. Предпочтение отдается городским автобусам, которые будут доставлять к стадиону «Фишт» основные группы болельщиков.

- Мы просим жителей и гостей города, которые планируют посетить матч «Россия-Бельгия», пользоваться общественным транспортом и прибыть в Олимпийский парк за три часа до начала матча. Это важно, поскольку будет впервые тестироваться зона досмотра, и для того чтобы пройти в чашу стадиона, потребуется какое-то время, - отметил Анатолий Рыков.

Для зрителей, которые все же решили ехать на своих машинах, в Олимпийском парке подготовлены парковочные места. Их 5 тысяч, но и этого может оказаться недостаточно. По мере заполнения парковок транспорт будут разворачивать. Усилят также работу экипажей ДПС и службы эвакуации, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.