Досрочная сдача ЕГЭ в Краснодарском крае начнется с 23 марта В Сочи уже стартовала неделя «Мы готовимся к ЕГЭ» для учеников и родителей

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Об этом вице-губернатор Анна Минькова сообщила на селекторном совещании с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам.

Досрочная сдача ЕГЭ в Краснодарском крае начнется в воскресенье, 23 марта. Об этом на селекторном совещании с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам сообщила вице-губернатора края Анна Минькова.

На проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах в краевом бюджете предусмотрено более 110 миллионов рублей. По словам вице-губернатора, самое главное – учесть ошибки прошлого года. В частности, нужно уделить особое внимание школам с низкими результатами ЕГЭ. На повышение равного доступа детей к качественному образованию направляется 8 миллионов рублей.

К слову, в этом году у ЕГЭ юбилей – выпускники будут сдавать его уже в 15-й раз. Досрочный этап сдачи госэкзамена стартует на Кубани уже на следующей неделе и продлится до 14 апреля. Основной этап пройдет с 29 мая по 1 июня, говорится на сайте администрации Краснодарского края.

В общеобразовательных организациях Сочи с 15 по 23 марта проходит тематическая неделя «Мы готовимся к ЕГЭ». В рамках недели в общеобразовательных организациях состоятся родительские и ученические собрания, на которых напомнят о правилах и порядке проведения ЕГЭ в ППЭ, родителям будут даны рекомендации по оказанию помощи детям в период подготовки к итоговой аттестации.

Также запланированы пробные внутришкольные тестирования по предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ в 2017 году, обучающие практикумы по заполнению бланков ЕГЭ, открытые уроки учителей, показавших высокие результаты по итогам ЕГЭ-2016, анкетирование учащихся и их родителей по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, тренинги для учащихся «Как психологически подготовиться к сдаче экзамена», «Формула успеха», а также творческий конкурс плакатов, буклетов, листовок «Мы готовимся к ЕГЭ», сообщает управление по образованию и науке администрации Сочи.