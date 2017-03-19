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В Сочи мошенники обманули людей на 319 млн рублей Группа лиц незаконно продавала квартиры в самовольно построенном доме

В Сочи мошенники обманули людей на 319 млн рублей

Группа лиц незаконно продавала квартиры в самовольно построенном доме

Прокуратура Центрального района города Сочи Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местных жителей: 58-летнего Артура Осипова, 60-летнего НагапетаНагапетяна и 33-летнего Артема Авджяна.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах», «Причинение имущественного ущерба путем обмана» и «Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в силу решения суда».

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, вскрывшей факт незаконных действий со стороны руководителя строительной организации ООО «Ида» Артура Осипова.

По версии следствия, указанные лица в 2007-2014 годах заключали предварительные договоры об участии в долевом строительстве трех многоквартирных домов, расположенных в г. Сочи. При этом фактически они осуществляли «двойные продажи» квартир.

Кроме того, Осипов не исполнил решение суда, вынесенное по иску прокуратуры района, обязывающее его привести в соответствие проектную документацию построенных домов, что впоследствии не позволило ввести их в эксплуатацию, а гражданам оформить в собственность купленные квартиры.

В результате действий данных лиц пострадал 41 человек, общий ущерб составил свыше 319 млн рублей.

В настоящее время на недвижимое имущество ООО «Ида» наложен арест.Уголовное дело направлено прокуратурой в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу, говорится на сайте прокуратуры РФ.