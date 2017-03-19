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Прокурор Сочи Марк Большедворский может занять пост прокурора Адыгеи Он будет назначен на должность в случае утверждения президентом РФ Владимиром Путиным

Прокурор Сочи Марк Большедворский может занять пост прокурора Адыгеи

Он будет назначен на должность в случае утверждения кандидатуры президентом РФ Владимиром Путиным.

Первый заместитель прокурора Краснодарского края и прокурор Сочи Марк Большедворский рекомендован на пост прокурора Республики Адыгеи (РА). Кандидатура Большедворского была единогласно одобрена членамикомиссии под председательством врио главы РА Мурата Кумпилова.

На новый пост зампрокурора Краснодарского края рекомендовал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Большедворский будет назначен на должность прокурора в случае утверждения его кандидатуры президентом РФ Владимиром Путиным.

До настоящего времени прокуратуру Адыгеи возглавляет государственный советник юстиции второго класса Василий Пословский, который был назначен на эту должность 12 декабря 2011 года. Сейчас его кандидатура также рекомендована на должность прокурора другого региона страны.

Ранее сообщалось, что Марк Большедворский займет пост прокурора Краснодарского края. На 55-й сессии Законодательного Собрания Краснодарского края 24 ноября 2016 года за кандидатуру Большедворскогопроголосовал 81 депутат, сообщают Юга.ру.