Сочинка Елена Веснина выиграла мировой турнир в Индиан-Уэлссе Завоёванный титул для спортсменки стал первым в сезоне

Автор фото: Комсомольская правда

Вчера, 19 марта, на мировом турнире BNP Paribas Open в Американском штате Индиан-Уэлсс за победу боролись сразу две россиянки: Светлана Кузнецова и Елена Веснина. Матч стал рекордным по времени. Он длился 3 часа 1 минуту 49 секунд. /И, в конце концов, победу одержала наша землячка Елена Веснина.

Победа досталась ей нелегко. Первый сет остался за Светланой Кузнецовой со счётом 6:7 (6:8). Следующие два сета завершились со счётом 7:5, 6:4 в пользу уже Елены Весниной.

"Хотела бы поздравить Светлану с прекрасно проведенным турниром. Мы хорошие друзья, и уверена, что нас еще ждет много приятного в будущем. Желаю ей удачи в нынешнем сезоне, она топ-игрок, и у нее еще много побед впереди. Большое спасибо моей команде, моему отцу, моим друзьям, которые наблюдают за мной здесь, семье, которая осталась дома. Большой привет Москве, Сочи и России. Благодарю организаторов турнира, который проходит много лет на самом высоком уровне. Я всегда любила Индиан-Уэллс, а теперь люблю его еще больше", цитирует слова Елены официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).