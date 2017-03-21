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Спасатели вывели заблудившегося туриста из леса Житель Москвы сошел с тропы в районе Орлиных скал

Автор фото: Azur.ru

В пятницу, 17 марта, спасатели Южного регионально поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС искали заблудившегося в районе Орлиных скал туриста. Прибыв в указанный район поиска, сотрудники МЧС обнаружили 30-летнего жителя Москвы, вывели его из горнолесной местности и на служебном автомобиле довезли до города.

По словам заблудившегося, он не заметил, как сошел с тропы, а с наступлением темного времени суток понял, что самостоятельно выйти из леса не может и позвонил спасателям, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.