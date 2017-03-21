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В Сочи начался международный футбольный турнир «Кубанская весна» В соревнованиях участвуют восемь женских команд с ближнего и дальнего зарубежья

Автор фото: kubnews.ru

В Сочи стартовал традиционный международный турнир по футболу среди женских молодежных сборных «Кубанская весна». Спортивные баталии проходят на полях Центра подготовки национальных сборных команд России по футболу «Спутник-Спорт».

В этот раз за звание победителя поборются восемь сборных, которые поделены на группу «А» и «В». В первой группе сражаются команды Ирана, Краснодарского края, Казахстана и Словении. Во вторую попали спортсменки Азербайджана, Румынии, России и Беларуси.

В минувшие выходные состоялись матчи первого группового тура. Так, Сборная Азербайджана уступила Румынии со счетом 1:4. Игра России и Беларуси завершилась вничью - 0:0. Словенские спортсменки одержали победу над футболистками Казахстана - 5:1.

Россию на турнире представляют сразу две команды: молодежная сборная страны и сборная Краснодарского края. К сожалению для наших землячек, сочинский турнир для них начался с поражения. Девушки потерпели поражение от иранской команды – 2:3.

- Девчонки волновались. В начале первого тайма пришлось менять тактику, потому что из-за травмы мы потеряли центрального защитника. К середине первого тайма у нас было много острых моментов, но не все из них мы реализовали. Забили только два мяча. Жалко, что не удержали ничью, потому что мы этого заслуживали, были на равных с соперником. Будем анализировать и готовиться к следующей игре, - рассказала главный тренер женской молодежной сборной Краснодарского края Наталья Дыгай.

Турнир продлится до конца этой недели. Игры полуфинала пройдут в пятницу, 24 марта. Финальные матчи турнира состоятся в воскресенье, 26 марта, на Центральном стадионе Сочи.