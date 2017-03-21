Сочинские спасатели помогли пострадавшему в ДТП водителю
В минувшую субботу в 21:50 сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) выехали на улицу Транспортную для ликвидации последствий ДТП. Сообщение о столкновении двух автомобилей поступило в спасотряд от очевидца. Он сообщил, что в машине зажат мужчина.
Приехав на место, спасатели ЮРПСО МЧС извлекли водителя Hyundai Accent из автомобиля и передали его врачам скорой помощи. Пострадавшим оказался сочинец 1972 года рождения. По предварительному диагнозу, мужчина получил травму плеча, говорится в сообщении пресс-службы ЮРПСО МЧС.