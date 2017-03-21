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Сочинские спасатели помогли пострадавшему в ДТП водителю Мужчину зажало в машине при столкновении двух автомобилей

Автор фото: ТВ Центр

В минувшую субботу в 21:50 сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) выехали на улицу Транспортную для ликвидации последствий ДТП. Сообщение о столкновении двух автомобилей поступило в спасотряд от очевидца. Он сообщил, что в машине зажат мужчина.

Приехав на место, спасатели ЮРПСО МЧС извлекли водителя Hyundai Accent из автомобиля и передали его врачам скорой помощи. Пострадавшим оказался сочинец 1972 года рождения. По предварительному диагнозу, мужчина получил травму плеча, говорится в сообщении пресс-службы ЮРПСО МЧС.