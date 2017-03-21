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На российско-абхазской границе задержан организатор наркопритона в Ставрополе В прошлом году 37-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск

Автор фото: gorod.lv

На российско-абхазской границе задержан организатор наркопритона в Ставрополе

В прошлом году 37-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск

На пункте пропуска «Адлер» российско-абхазской границы задержан житель Ставрополя, подозреваемый в организации наркопритона. Зимой 2016 года мужчина был объявлен в федеральный розыск. Злоумышленник успел выехать за пределы Краснодарского края на территорию Абхазии. В марте текущего года он попытался вернуться в Россию. Во время перехода российско-абхазской границы на пешеходном пункте пропуска «Адлер» мужчина и был задержан.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Подозреваемый передан сотрудникам УВД города Сочи.