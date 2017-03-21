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В апреле в Сочи начнется распродажа олимпийского имущества Таким образом НАО «Центр «Омега» планирует погасить кредиты, полученные во время строительства объектов для Игр

Автор фото: Юга.ру

Некоммерческое акционерное общество (НАО) «Центр «Омега» с апреля 2017 года начнет реализацию своего имущества. На продажу будут выставлены гостиницы, апартаменты и офисные здания на территории Олимпийского парка. Как сообщила генеральный директор НАО «Центр «Омега» Елена Зарицкая, продажа имущества – это вынужденная мера, связанная с погашением кредитов, полученных компанией во время строительства объектов для Олимпиады

- Сумма задолженности компании по кредитам составляет около 20 млрд рублей, при этом «Центр «Омега» не включена в перечень компаний, получающих поддержку от Внешэкономбанка (основной кредитор строительства олимпийской инфраструктуры в Сочи). К апрелю планируется разработка и представление Концепции продаж объектов НАО «Центр «Омега», содержащей необходимые обоснования, объем, очередность продаж, способ реализации - аукцион, публичное предложение и перечень реализуемых объектов. Продажа имущества будет осуществляться по нескольким направлениям, в зависимости от категории объектов: объекты гостиничного фонда, административные здания, земельные участки и другое, - цитирует Елену Зарицкую ТАСС.

Вместе со зданием новый владелец получит земельный участок под ним по договору уступки прав, также сможет видоизменять внешний облик недвижимости и назначение зданий в соответствии с Градостроительным кодексом и Генеральным планом города Сочи.

Власти Краснодарского края, которому принадлежит компания «Центр «Омега», надеются, что часть имущества удастся сохранить в собственности региона. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отмечал, что на продажу будет выставлена только половина имущества «Омеги», часть номерного фонда гостиничного комплекса «Бархатные сезоны» будет использоваться для получения дохода в краевой бюджет за счет приема туристов.