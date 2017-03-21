Как дёшево отдохнуть на Красной Поляне и получить максимум удовольствия. История из первых уст

Качественные шины. Экономно и безопасно Интервью с директором федеральной сети VIRBACauto Икаевым Михаилом Муратовичем













1. Вы уже долгое время занимаетесь шинам, нам интересно ваше мнение о безопасности на дорогах и вкладе шин в ее повышение?

К сожалению, наиболее вероятным сценарием получения травмы, для современного городского жителя является ДТП. Большинство из нас почти каждый день управляют автомобилем или являются пассажиром транспортного средства. Принимая во внимание, что только шины связывают автомобиль с дорожным покрытием, можно сделать вывод, что от их рабочих характеристик и состояния напрямую зависит наша с вами безопасность.

По сути дела мы тратим много сил и средств в ходе выбора покрышек только для того, чтобы в итоге пребывать в комфорте и безопасности. Подчас даже сам автомобиль в меньшей степени влияет на надежное сцепление, нежели чем шины.

2. Правда ли, что современные шины эффективней, чем шины старого поколения, важно ли обращать внимание не только на марку, но и на модель шины?

За последние 15 лет безопасность дорожного движения значительно возросла во многом благодаря вкладу производителей шин, особенно премиум-сегмента, таких например как Continental. В результате тормозной путь стал намного короче, вырос уровень управляемости, снижено сопротивление качению.

Недавно был проведен эксперимент на автомобиль BMW 1 серии (2015) поставили шины 2000 года ContiPremiumContact, а на BMW 3-й серии (2000) новые PremiumContact 6, разработанные по современным технологиям. Обе машины были испытаны на мокрой дороге. Так вот новые шины позволили автомобилю компенсировать, даже отсутствие электронной системы курсовой устойчивости. Разница по всем показателям в сравнении с новой машиной на устаревшей модели шин достигала до 20%.

Таким образом, шины несут большую долю ответственности за безопасность движения: технологически передовые продукты могут гарантировать короткий тормозной путь, больший уровень точности рулевого управления и высокую курсовую устойчивость.

3. Как подходить к выбору шин в этом весенне-летнем сезоне, и что сейчас предлагает рынок?

Рекомендуем обратить внимание на премиум модели, прежде всего, по соображениям безопасности. В частности у Continental в этом сезоне появилось две новых модели: PremiumContact 6: для автомобилей от среднего класса до люкс-класса и CrossContact ATR для безопасного вождение по дорогам и за их пределами.

Новые шины PremiumContact 6 объединяют в себе акустический комфорт, точную управляемость, максимальную безопасность и высокие показатели экономичности, как ресурса шины, так и топлива. Для этого инженеры разработали новые резиновые смеси, инновационную конструкцию, основанную на высокотехнологичной шине SportContact 6, и современный рисунок протектора.

Для хорошего сцепления в условиях бездорожья разработчики наделили шину CrossContact ATR специальными «зубцами сцепления» между канавками, а также открытым рисунком протектора с большим количеством ламелей, что создает дополнительное тяговое усилие и надежное сцепление на рыхлых поверхностях. Шина CrossContact ATR сертифицирована для движения со скоростью до 240 км/ч и подходит для широкого спектра автомобилей класса SUV и внедорожников.

Для мощных спортивных и тюнингованных автомобилей будет интересна, ранее упомянутая шина SportContact 6, новинка прошлого летнего сезона. Она характеризуется очень точной управляемостью, которая позволяет легко оставаться на грани предельных возможностей автомобиля. Шина обеспечивает максимальное сцепление, короткий тормозной путь, оптимальную тягу и высочайшую поперечную динамику на сухом, мокром или смешанном дорожных покрытиях.

В прошлом сочетание короткого тормозного пути на мокром и сухом покрытии с низким сопротивлением качению было крайне проблематичным. ContiEcoContact 5 – это легковая шина, которая сочетает в себе два названных качества. В процессе разработки изменения были внесены почти в каждый элемент шины, и результатом стало снижение сопротивления качению на 20% и повышение ходимости на 12% при сокращении тормозного пути на мокром покрытии. Благодаря этому автомобиль, оснащенный новыми шинами ContiEcoContact 5, расходует примерно на 3% меньше топлива, чем аналогичный автомобиль со стандартными шинами. Шина ContiEcoContact 5 подходит для широкого спектра моделей.

4. Имеет ли значение качество услуг шиномонтажа или же основное внимание все же стоит обратить на шины.

Покупка сертифицированного товара от производителей должна быть поддержана правильным решением в выборе шинного центра, где будет обслуживаться автомобиль. Некачественный шиномонтаж, ТО или неправильное хранение шин резко сократят срок эксплуатации покрышек.

Кроме того, на шины для легковых автомобилей, приобретенные в салонах официальных дилеров, действуют расширенные условия к гарантии. В том числе она действует на шины Continental. При непреднамеренном повреждении шин их можно поменять или отремонтировать бесплатно. Учитывая, что по статистике, российские автовладельцы прокалывают шину раз в 17 500 км пробега, или чуть реже, чем раз в год, то это очень интересное предложение.

5. Дайте несколько практических советов по уходу за шинами, когда их стоит менять, как сохранять рабочие характеристики.

Повышенный износ зимней резины начинается уже при среднесуточной температуре +7 градусов. А в жару такие шины начинают истираться как школьный ластик. Так что, решив ездить круглый год на одном комплекте, вы не сэкономите на покрышках.

Около 50% легковых автомобилей используют шины с неправильным давлением, что значительно сокращает срок их службы. Надлежащее давление воздуха в шине в соответствии с рекомендациями автопроизводителя оказывает положительное влияние, оптимизируя не только время использования шины, но и ее топливную экономичность и ходовые характеристики.

Правильное хранение шин, регулярный (не реже 1 раза в месяц) контроль давления в них, надлежащее состояние подвески и верный сход/развал, межосевая сезонная ротация колес, спокойный стиль вождения позволяют на 20-25% продлить срок службы покрышек.

6. Есть ли акции и специальные предложения в этом сезоне при покупке и замене шин?

Наш шинный центр более 10 лет плотно сотрудничает с компанией Continental и принимает активное участие в федеральных программах. Этот сезон не стал исключением. VIRBACauto дает возможность своим клиентам приобрести шины премиум-класса Continental с расширенной гарантией и получить целый комплекс привилегий. А именно, Услугу «Шиномонтаж» в подарок, мероприятие, ставшее уже традиционным для нашей сети, а так же Скидку в размере 1000 рублей на любые сервисные услуги, что является уникальным предложением на рынке. И конечно же стоит отметить интересную программу самого производителя «Удачно переобулся», которая дает возможность каждому покупателю принять участие в розыгрыше годового запаса топлива и множества других подарков www.conti.contipromo.ru

В общем, мы очень надеемся, что клиенты останутся довольны нашим сотрудничеством.

https://sochi.virbacavto.ru/

Г.Сочи, Батумское шоссе, 34а

8-800-2-200-300

на правах рекламы