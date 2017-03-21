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И снова отключения света в Сочи: полный список Во вторник без света останутся жители нескольких районов

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В связи с плановым ремонтом электрооборудования 21 марта на некоторое время без света останутся:

- с 08:00 до 17:00 ул.Пятигорская (частично), ул.Лысая Гора (частично), ул.Центральная(частично), ул.Матросская(частично), ул.Правды, переулок Штурманский, ул.Линейная, б/о «Эльбрус», ул.Коммунаров, д/сад № 74, ул.Альпийская №№4-16, переулок Горный №№1-11, ул.Демократическая (частично), ул.Ленина (частично) , переулок Демократический, центральный рынок Адлера, ул.Кирова (частично), Адлерская городская баня, торговый центр «Татулян»; переулок Марсовый, переулок Ивовый, переулок Перепелиный, ул.Ружейная, ул.Староохотничья, переулок Кувшинок; ДНТ «Дачник»; ул.Тимашевская, ул.Мясникяна, ул.Костромская, ул.Щербиновская, ул.Колхозная, переулок Молдовский, переулок Шоссейный, ул.Тепличная (частично), ул.Прямая, ул.Крестьянская, ООО «Три кита», ул.Транспортная (частично): ООО «Эдлайн», АЗС «Роснефть»

- с 08:00 до 14:00 ул.Севастопольская №№2 - 8, ул.Чапаева (частично), переулок Севастопольский №№1-7, гаражи

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.