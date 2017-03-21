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В Сочи мужчина и подросток обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней девочки Уголовное дело уже направлено в суд

Автор фото: barneos22.ru

29-летний и 17-летний сочинцы предстанут перед судом за изнасилование 17-летней девочки по части 3 статьи 131 УК РФ.

По информации следствия, вечером 24 октября 2016 года пострадавшая находилась на территории детской площадки одного из домов по улице Свердлова в Адлере. Там же неподалёку находились и обвиняемые, которые распивали алкоголь. Одновременно они наблюдали за знакомой девушкой, и в их голове созрел коварный план. После чего мужчина и подросток отвели пострадавшую в безлюдное место на улице Авиационная и по очереди применили к ней насильственные действия сексуального характера.

После того, как девочка попала домой, она обо всём рассказала своим родителям, которые и сообщили о случившемся в полицию, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.