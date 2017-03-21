Как дёшево отдохнуть на Красной Поляне и получить максимум удовольствия. История из первых уст

В Сочи без воды остались 2750 человек, больница и детский сад В поселке Дагомыс ведутся аварийные работы

Автор фото: http://www.krestianin.ru

Во вторник, 21 марта, проводятся аварийные работы на водоводе в поселке Дагомыс, по улице Армавирская, в районе дома № 143 на территории пансионата «Дружба».

Без холодного водоснабжения остались: улица Армавирская, поселки Волковка и Альтмец, а также горбольница №5 и детский сад №126. Всего водоснабжения нет у 2750 человек.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам жителей города. В ликвидации происшествия задействована аварийно-восстановительная бригада «Сочиводоканал» 6 человек и 2 единица техники. Ориентировочное время окончания работ - 18:00 21 марта 2017 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае необходимости жителям и гостям курорта рекомендовано обращаться в Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю по телефону доверия 8 (861) 268-64-40, или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112 или по телефону - 101.