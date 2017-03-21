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В Сочи выберут «Мисс Весну 2017» Финалисток конкурса красоты ждут необычные призы: квест, посещение катка и абонемент в школу современных танцев

Автор фото: ГОРОБЗОР.Ру

В среду, 22 марта, в Доме культуры Центрального района Сочи пройдет конкурс красоты «Мисс Весна 2017». Участницами мероприятия станут самые красивые, умные и обаятельные студентки высших и средне-специальных учебных заведений города.

Конкурс красоты приурочен к Международному женскому дню. Организаторы мероприятия, в роли которых выступил Центр развития молодежи Сочи, решили таким образом заявить о том, что красоту нужно видеть и отмечать не только в единственный день в году.

Финалисток конкурса ждут необычные призы, в числе которых квест, посещение катка и абонемент в школу современных танцев, говорится на сайте администрации Сочи.