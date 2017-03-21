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В 2017 году в Сочи отремонтируют 97 дорог На эти работы из краевого бюджета выделено 580 млн рублей

Автор фото: https://sochi-informburo.ru

В Сочи утвердили перечень дорог, которые отремонтируют на втором этапе. В него вошли 51 объект, работы по которым начнутся в сентябре, когда поток туристов пойдет на спад. Речь идет о муниципальных дорогах во всех четырех районах города, многие из которых не знали ремонта десятки лет. При этом возможна корректировка перечня.

В целом на ремонт дорог в этом году из краевого бюджета выделено 580 млн рублей. Это транспортный налог, уплаченный сочинцами в 2016 году. Всего за эти средства будет отремонтировано 97 дорожных полотен курорта.

Одновременно выделен 31 млн рублей из городского бюджета. Эти средства направлены на ямочный ремонт отдельных участков. Из них 8 млн из них выделят на работы на дорогах по депутатским наказам. Всего в перечне 13 таких объектов. Остальные 23 млн направят также на ямочный ремонт еще 57 участков дорог. Эти работы будут завершены до конца мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.