Бобслеисты Краснодарского края установили рекорд трассы на Кубке мира
Бобслеисты Краснодарского края установили рекорд трассы на Кубке мира
Четверка спортсменов выиграла турнир, обогнав всех в обеих попытках
В Пхёнчхане (Корея) завершился Кубок мира по бобслею. Представители Краснодарского края завоевали почти все награды, которые можно было собрать на ледяной трассе.
Четверка кубанских бобслеистов - Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев и Василий Кондратенко - выиграла Кубок мира, обогнав всех в обеих попытках и оставив за собой рекорд трассы. Только кубанским бобслеистам дважды удалось показать результат лучше 50 секунд.
На втором месте среди четверок оказались швейцарцы. Бронзу взяли спортсмены из Латвии.
В общем зачете в четверках сезона 2016/2017 также лидирует Александр Касьянов. За ним следует Рико Петер (Швейцария). Замыкает тройку американец Стивен Холкомб.
В общем зачете в комбинации (двойки и четверки) сезона 2016/2017 Александр Касьянов завоевал серебро, уступив пальму первенства немцу Франческо Фридриху. На третьей ступени пьедестала также оказался Стивен Холкомб.