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Бобслеисты Краснодарского края установили рекорд трассы на Кубке мира Четверка спортсменов выиграла турнир, обогнав всех в обеих попытках

Автор фото: livekuban.ru

Бобслеисты Краснодарского края установили рекорд трассы на Кубке мира

Четверка спортсменов выиграла турнир, обогнав всех в обеих попытках

В Пхёнчхане (Корея) завершился Кубок мира по бобслею. Представители Краснодарского края завоевали почти все награды, которые можно было собрать на ледяной трассе.

Четверка кубанских бобслеистов - Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев и Василий Кондратенко - выиграла Кубок мира, обогнав всех в обеих попытках и оставив за собой рекорд трассы. Только кубанским бобслеистам дважды удалось показать результат лучше 50 секунд.

На втором месте среди четверок оказались швейцарцы. Бронзу взяли спортсмены из Латвии.

В общем зачете в четверках сезона 2016/2017 также лидирует Александр Касьянов. За ним следует Рико Петер (Швейцария). Замыкает тройку американец Стивен Холкомб.

В общем зачете в комбинации (двойки и четверки) сезона 2016/2017 Александр Касьянов завоевал серебро, уступив пальму первенства немцу Франческо Фридриху. На третьей ступени пьедестала также оказался Стивен Холкомб.