Сегодня в Сочи без света останутся санаторий, детский лагерь,ЖК "Фазатрон" и др.
Сегодня, 22 марта, в Сочи в связи с традиционным уже ремонтом электрооборудования на некоторое время без света останутся абоненты:
- с 08:00 до 17:00 ул. Дачная (частично), ул.Плеханова №№3 - 44, ул.Волжская, ул.Стартовая, ул.Загородная, переулок Волжский (частично), санаторий «Октябрьский», ЖК «Фазотрон»; на ул.Ландышевой с/т «Эврика», с/т «Бриз», с/т «Восход», детский лагерь «Ласточка», ул.Донская №№ 32-45, Котельная №5, скважины Форелевого хозяйства.
- с 08:00 до 18:00 переулок Некрасова (частично).
Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.