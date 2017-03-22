Сборная Бельгии по футболу приедет на игру в Сочи без своих форвардов Один из них не сможет сыграть на футбольном поле в Сочи из-за курения

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Форвард команды Бельгии Раджа Наингголан не сможет выступить за свою сборную из-за того, что он курит. О странной причине отсутствия этого и ещё одного игрока национальной команды Бельгии стало известно накануне.

Главный футбольный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил о том, что в его команде в игре против сборной России будут отсутствовать сразу два ведущих игрока. Первый - полузащитник итальянской "Ромы" Раджа Наингголан из-за своей вредной привычки, а второй - полузащитник "Челси" Эден Азар в связи с недавно полученной травмой мышцы, сообщает "Российская газета".

Если с Эденом Азаром всё более или менее ясно, то Раджа Наингголан, являющийся одним из лучших игроков по пробегу в "Роме", выразил своё негодование по поводу решения наставника: "Я никогда не скрывал свою вредную привычку. Мне не стыдно, что я курю. Разочарован решением Мартинеса. У тренера, видимо, были свои мотивы. Но я с надеждой смотрю в будущее", - сказал Раджа.

Напоминаем, что товарищеский матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта в 19:00 на стадионе "Фишт" в Олимпийском парке. Билеты уже можно купить в кассах.