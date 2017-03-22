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29 марта в Сочи завоют сирены Через неделю на курорте будет проведена проверка системы централизованного оповещения

Автор фото: Санкт-Петербург.ру

Администрация курорта сообщила, что в следующую среду, 29 марта, на территории курорта прозвучит сигнал сирены. В тех местах, где отсутствуют громкоговорители или прохождение сигнала затруднено из-за особенностей рельефа, речевая информация будет передаваться из специальных машин.

В этот день по инициативе администрации Краснодарского края будет проведена проверка системы централизованного оповещения по сигналу гражданской обороны «Внимание всем!». Просьба ко всем гостям и жителям курорта сохранять спокойствие.