Певица Елена Темникова даст концерт на высоте 2320 метров в горах Сочи Уникальные высокогорные концерты на Красной Поляне станут традиционными

Знаменитая певица Елена Темникова объявила о ежегодных выступлениях на высшей площадке курорта «Роза Хутор». В прошлом году исполнительница установила мировой рекорд, сыграв в горах Сочи живой концерт на самой большой высоте - 2320 метров над уровнем моря с онлайн-трансляцией.

- Практически ежедневно мне пишут и задают вопрос, когда же снова будет этот концерт. Теперь я действительно счастлива, что этот праздник вместе с курортом «Роза Хутор» мы сделаем ежегодным. Петь на такой высоте — своего рода испытание для голосовых связок. Это довольно опасно физически для вокалистов. Вы легко можете лишиться голоса, и на много месяцев, — поделилась певица Елена Темникова.

Первый высокогорный концерт Елены Темниковой посетили более двух тысяч гостей. В прямом эфире уникальное событие посмотрели 350 тысяч пользователей. Проект по подготовке и проведению мероприятия стал одним из самых высокотехнологичных в России. На вершину гор большегрузным транспортом, адаптированным к условиям, была доставлена вся техника для монтирования сцены, музыкальные инструменты, звуковая аппаратура, а также оборудование для проведения высокоскоростного интернета. Концерт на пике гор одновременно снимали семь камер.

- Курорт «Роза Хутор» всегда реализует самые амбициозные проекты. Живой концерт на высоте 2320 метров, безусловно, именно такое мероприятие. Мы хотим, чтобы наши гости знали, что раз в год в нашей стране можно посетить такое уникальное событие, - прокомментировала директор по маркетингу и продажам курорта «Роза Хутор» Ольга Филипенкова.

Дату высокогорного концерта Елены Темниковой в Сочи предполагается сделать постоянной - 6 августа.